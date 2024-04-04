«Пора, пора! Рога трубят…» Выставка памяти А.В. Кречмара

«Люди и звери» – тематическая охотничья выставка анималистического искусства и фотографии, посвящённая памяти Арсения Васильевича Кречмара, с мая по август будет демонстрироваться в солнечногорском «Путевом дворце».
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