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«Пора, пора! Рога трубят…» Выставка памяти А.В. Кречмара

«Пора, пора! Рога трубят…» Выставка памяти А.В. Кречмара

«Люди и звери» – тематическая охотничья выставка анималистического искусства и фотографии, посвящённая памяти Арсения Васильевича Кречмара, с мая по август будет демонстрироваться в солнечногорском «Путевом дворце».

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