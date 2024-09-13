Стармер намерен вновь обсудить с Байденом стратегию Запада на Украине

Глава британского правительства Кир Стармер проинформировал о том, что в ходе переговорного процесса с лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом им удалось обговорить то, как западные державы будут действовать в рамках украинского противостояния.
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