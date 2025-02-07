Беременная Ида Галич сходила с сыном на УЗИ, чтобы узнать, кто у нее родится (видео)

34-летняя ведущая Ида Галич недавно поделилась радостной новостью о своей второй беременности. Блогер и телеведущая ожидает ребенка от бизнесмена Олега Ледвича, а также воспитывает сына Леона от прошлого брака.
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