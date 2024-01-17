Трамп сравнил главу Пентагона Остина с играющим в ноутбук ребенком

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обрушился с критикой на оказавшегося в больничной палате руководителя оборонного ведомства государства Ллойда Остина, который занимается рабочими делами удалённо.
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