Израиль перехватил выпущенную из Йемена баллистическую ракету

Израильская армия сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной с территории Йемена. В заявлении отмечается, что запуск ракеты привел к срабатыванию сирен воздушной тревоги в центральной части Израиля, в Иерусалиме и в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу.
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