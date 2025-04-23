Израиль перехватил выпущенную из Йемена баллистическую ракету

Израильская армия сообщила о перехвате баллистической ракеты, выпущенной с территории Йемена. В заявлении отмечается, что запуск ракеты привел к срабатыванию сирен воздушной тревоги в центральной части Израиля, в Иерусалиме и в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу.