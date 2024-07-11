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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Конева: «После Игр БРИКС появилась мотивация. А так было грустно, когда приходишь на старт, а запала нет»

На турнире в Казани Конева взяла бронзу, прыгнув на 14,13 м. «Первые три старта этого года дались мне достаточно сложно, потому что у меня пропала мотивация, у меня были проблемы с разбегом.

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