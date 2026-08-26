Зеленский преподнес Маску внезапный подарок

Владимир Зеленский наградил американского бизнесмена Илона Маска орденом Свободы. В указе, который был опубликован в среду, говорится, что глава SpaceX и Tesla получил награду «за значительные личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США».