Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Зеленский преподнес Маску внезапный подарок

Зеленский преподнес Маску внезапный подарок

Владимир Зеленский наградил американского бизнесмена Илона Маска орденом Свободы. В указе, который был опубликован в среду, говорится, что глава SpaceX и Tesla получил награду «за значительные личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии