РЖД могут заместить свои еврооблигации

Российские железные дороги (РЖД) в прошлый четверг, 25 января, зарегистрировали бессрочную программу облигаций, сроки погашения которых совпадают с параметрами выпуска еврооблигаций компании, подлежащих замещению, обратили внимания «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии