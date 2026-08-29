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Селебрини о «Сан-Хосе»: «Нам нужно лучше играть в обороне, если мы хотим в плей-офф. В прошлом сезоне я часто терял шайбу, хотел бы это исправить»

Макклин Селебрини высказался о том, что « Сан-Хосе » необходимо улучшить игру в обороне, чтобы попасть в плей-офф НХЛ в предстоящем сезоне.

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