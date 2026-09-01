Путин прокомментировал слухи о новой мобилизации, ударах по объектам Британии и руководству Украины (ВИДЕО)

Путин прокомментировал слухи о новой мобилизации, ударах по объектам Британии и руководству Украины.
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