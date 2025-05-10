В Словакии дипломаты из РФ поучаствовали в мероприятиях в честь 80-летия Победы

www.globallookpress.com/artifant/blickwinkel Российские дипломаты приняли участие в памятных мероприятиях в Словакии, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщает посольство России.
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