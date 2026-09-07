ВС РФ поразили стоянки с фурами ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ВС РФ "Геранями" поразили в Одесской и Днепропетровской областях стоянки фур, в том числе с автоцистернами, которые использовались для обеспечения нужд ВСУ.
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