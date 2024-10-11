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Закон, порядок, государство

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12 октября – День кадровой службы МВД России

12 октября – День кадровой службы МВД России

Сотрудники кадровых подразделений выполняют большую и ответственную работу по обеспечению отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, воспитанию и повышению профессионального уровня личного состава, учету кадров, присвоению званий, награждению и поощрению, выдвижению на вышестоящие должности, а также другим важным вопросам организации и прохождения службы.

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