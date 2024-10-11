12 октября – День кадровой службы МВД России

Сотрудники кадровых подразделений выполняют большую и ответственную работу по обеспечению отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, воспитанию и повышению профессионального уровня личного состава, учету кадров, присвоению званий, награждению и поощрению, выдвижению на вышестоящие должности, а также другим важным вопросам организации и прохождения службы.