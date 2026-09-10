Петербург одобрил проект развития робототехники до 2030 года

В Петербурге одобрили проект по развитию робототехники до 2030 года. Всего власти хотят создать 145 роботов на 10 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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