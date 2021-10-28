News Front - Но...
ГлавнаяВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

News Front - Новостной Фронт

8 455 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Баканов
    Маловато будет.СК Белоруссии зад...
  • Сергей Иванов
    А вероятности воровства газа из проходящего через Украину трубопровода америкосы (европейцы) не допускают? Странно.Politico: в Белом...
  • Питер Эсклянов
    За призыв конфискации финансовых активов другого государства, это можно считать как непорядочность и призывающих нужн...Великобритания на...

Европу трясет от русофобии

Европу трясет от русофобии

Русофобия есть форма проявления не только страха, но и утробной ненависти От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не прислали нужные документы, чтобы в ЕС могли зарегистрировать вакцину Sputnik V", от обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название — хорея).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх