Reuters: американский эсминец сбил БПЛА из Йемена над Красным морем

Global Look Press/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Fred Gray IV/Released Эсминец класса "Арли Берк" ВМС США Thomas Hudner уничтожил над Красным морем беспилотник, который летел из Йемена.
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