Лавров на саммите БРИКС отодвинул журналистов с дороги на пути в Путину

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите БРИКС удивил журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина своей физической силой.
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