Глава UFC Уайт заявил о популярности ММА, вспомнив Хабиба Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о популярности смешанных единоборств, вспомнив, как экс-чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову после боев звонил президент России Владимир Путин.
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