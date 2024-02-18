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Глава UFC Уайт заявил о популярности ММА, вспомнив Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Уайт заявил о популярности ММА, вспомнив Хабиба Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о популярности смешанных единоборств, вспомнив, как экс-чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову после боев звонил президент России Владимир Путин.

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