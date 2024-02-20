Осужденный во Франции фанат «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию

Футбольный фанат «Спартака» Павел Косов, отбывавший срок во французской тюрьме, вернулся в Россию.Павла Косова задержали после массовых беспорядков на Евро-2016, его заподозрили в нападении на английского болельщика, но долгое время не предоставляли улики и не предъявляли обвинение, пишет спортивное издание «Чемпионат».
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