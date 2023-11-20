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Как правильно бухать в британском пабе: гайд для американских солдат Второй Мировой

Как правильно бухать в британском пабе: гайд для американских солдат Второй Мировой

Как правильно пить с англичанами? Что можно и чего нельзя говорить пьяному шотландцу в килте? Как провести время в классическом пабе и не получить ножом под ребро? Обо всем этом рассказывает восхитительный в своей прямоте учебный фильм «Как вести себя в Британии» (How to Behave in Britain) 1943 года.

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