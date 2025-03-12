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Царьград

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РВ: Мощный взрыв в Киеве сравнили с падением метеорита

РВ: Мощный взрыв в Киеве сравнили с падением метеорита

Перед прогремевшем на левом берегу Киева взрывом в небе заметили полет похожего на метеорит объекта, передают военкоры "РВ".

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