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Крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации: «Аэрофлот» получит 90 самолетов МС-21, поставки первых машин — с 2029 года

Крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации: «Аэрофлот» получит 90 самолетов МС-21, поставки первых машин — с 2029 года

Но уже в 2027-2028 годах «Аэрофлот» получит 18 МС-21 — по другому контракту «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 90 российских среднемагистральных самолетов МС-21.

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