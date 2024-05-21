Шамора-2024: Как сегодня выглядит самый популярный пляж во Владивостоке

Сегодня пляж на Шаморе непривычно пустынный. До лета остались считанные дни. Совсем скоро здесь будет не протолкнуться - толпы отдыхающих и туристов ежегодно приезжают с соседних городов и центральной части России на морской отдых.
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