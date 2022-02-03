Происшествия

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В Омске госавтоинспекторы помогли маленькой девочке и ее маме быстро добраться до больницы

31 января в вечернее время к инспекторам ДПС – старшему лейтенанту полиции Алексею Коневу и лейтенанту полиции Сергею Павленко, которые несли службу на Соборной площади, обратился взволнованный водитель такси.

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