В Омске госавтоинспекторы помогли маленькой девочке и ее маме быстро добраться до больницы

31 января в вечернее время к инспекторам ДПС – старшему лейтенанту полиции Алексею Коневу и лейтенанту полиции Сергею Павленко, которые несли службу на Соборной площади, обратился взволнованный водитель такси.
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