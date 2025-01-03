Александр Дубинский: Подоляк опять заявил о переговорах с РФ

И опять возник вопрос, какое право эти шавки без роду и племени имеют что-то заявлять от имени государства? И что это за должность такая — советник нелегитимного руководителя Офиса нелегитимного президента? После изгнания зеленой шайки обязательно надо будет отменить всех этих советников, штатных и внештатных.