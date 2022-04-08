«Химки» запретили регистрировать новичков из-за обращения Коряна

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов. «Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп.