«Химки» запретили регистрировать новичков из-за обращения Коряна

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов. «Удовлетворить первое заявление футболиста Аршака Коряна о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп.

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