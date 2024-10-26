В Красноярске четыре человека погибли на пожаре в заброшенном доме

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек.В Красноярске утром в субботу, 26 октября, в ходе тушения пожара в заброшенном частном доме на улице Транзитная были обнаружены тела четырёх человек с обширными признаками термического воздействия огня.