Михалков посоветовал уехавшим из РФ гражданам доказать свою ценность стране Народный артист России Никита Михалков посоветовал деятелям культуры и обычным гражданам, которые уехали из РФ после начала СВО, но хотят вернуться, доказать свою ценность государству, пишет агентство РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии