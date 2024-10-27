Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Михалков посоветовал уехавшим из РФ гражданам доказать свою ценность стране

Михалков посоветовал уехавшим из РФ гражданам доказать свою ценность стране

Михалков посоветовал уехавшим из РФ гражданам доказать свою ценность стране Народный артист России Никита Михалков посоветовал деятелям культуры и обычным гражданам, которые уехали из РФ после начала СВО, но хотят вернуться, доказать свою ценность государству, пишет агентство РИА Новости.

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Комментарии
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лина любимцева
НЕ НУЖНЫ нам их &quot;доказательства&quot;... С ДУЛЕЙ В КАРМАНЕ И С НОЖОМ ЗА ПАЗУХОЙ!! Пошли они к черту подальше... в вонючую  парижскую Сену!! Тьфу!!
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5 час.
лл
лина любимцева
А Родинами можно разбрасываться?... Да... вы такой же, как и те удравшие релаксанты...
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5 час.
СЭМЭН Иваницкий
это НЕ НАША семья!
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4 час.

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