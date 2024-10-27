Михалков посоветовал уехавшим из РФ гражданам доказать свою ценность стране

лина любимцева НЕ НУЖНЫ нам их "доказательства"... С ДУЛЕЙ В КАРМАНЕ И С НОЖОМ ЗА ПАЗУХОЙ!! Пошли они к черту подальше... в вонючую парижскую Сену!! Тьфу!!

лл лина любимцева А Родинами можно разбрасываться?... Да... вы такой же, как и те удравшие релаксанты...