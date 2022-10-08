Царьград

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Захарова разоблачила Киев по одной реакции на ЧП с Крымским мостом

Захарова разоблачила Киев по одной реакции на ЧП с Крымским мостом

Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, - такой короткий разоблачительный пост опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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