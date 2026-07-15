«Иноходец» как носитель «Бандеролей» БПЛА «Иноходец» с новым боеприпасом на внешней подвеске. Кадр из репортажа ТК «Россия»С прошлого года российская армия прим.
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«Иноходец» как носитель «Бандеролей» БПЛА «Иноходец» с новым боеприпасом на внешней подвеске. Кадр из репортажа ТК «Россия»С прошлого года российская армия прим.
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