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Ещё 21 случай гриппа выявили за неделю в Новосибирской области

Ещё 21 случай гриппа выявили за неделю в Новосибирской области

Заболеваемость ОРВИ выросла на 14%. Большая часть новых больных гриппом – жители областного центра.В Новосибирской области за минувшую неделю выявили ещё 21 новый случай заболевания гриппом, причём 20 из них – непосредственно в Новосибирске.

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