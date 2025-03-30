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Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

Журналисты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщают, что американские военные передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS.

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