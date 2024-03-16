«Подвал бродячей собаки» — каким было ночное кабаре, в котором веселились Ахматова, Маяковский и Мандельштам

16 марта 1915 года в Петрограде закрылся «Подвал бродячей собаки». В ночном кабаре дебютировали Ахматова и Мандельштам, Бальмонт отличался в пьяных драках, Хлебникова вызывали на дуэль, а Маяковского чуть не убили бутылкой шампанского.
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