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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ташуев любит вспоминать, как задал стиль «Краснодара», как научил Игнашевича первому пасу – потом у Сергея стали лучшие проникающие передачи в РПЛ». Олейников о работе с тренером

Иван Олейников рассказал, о чем любит вспоминать Сергей Ташуев . – Ты заявил о себе в «Чайке» у Ташуева.

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