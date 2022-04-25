Реджи Миллер: «У Бена Симмонса никакого желания бороться. Будь мужиком»

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер прокомментировал новость о том, что долгожданный дебют Бена Симмонса за «Бруклин» в четвертом матче серии плей-офф с «Бостоном» (0-3) все же не состоится.

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