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Жених дочери Успенской сделал предложение в гримёрке, без кольца и цветов — до свадьбы дело не дошло

Восьмого октября из блога Татьяны Плаксиной исчезли все снимки, где она вдвоём с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным.

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