«Прибор делался в рамках импортозамещения». Как разбилась «Луна-25»

Научный корреспондент RTVI Павел Котляр вспоминает о долгой истории создания миссии "Луна-25" и злополучного акселерометра, ставшего причиной ее аварии, а также рассуждает о проблемах отрасли, которые она выявила.
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