“Это недопустимо”, – Диана Гурцкая обрушилась на психиатра за слова об аутистах

Диана Гурцкая обрушилась с критикой на психиатра, сравнившего особенных детей с животными. Певица Диана Гурцкая не смогла сдержать гнев и записала эмоциональное видеообращение, адресованное врачу-психиатру Александре Игнатовой, чьи высказывания об особенных детях вызвали волну негодования в обществе.
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