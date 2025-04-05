“Это недопустимо”, – Диана Гурцкая обрушилась на психиатра за слова об аутистах

Диана Гурцкая обрушилась с критикой на психиатра, сравнившего особенных детей с животными. Певица Диана Гурцкая не смогла сдержать гнев и записала эмоциональное видеообращение, адресованное врачу-психиатру Александре Игнатовой, чьи высказывания об особенных детях вызвали волну негодования в обществе.