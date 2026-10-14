Салоны красоты в России начали обеспечивать изменщиков «алиби» на случай проверок жены

БлокнотРУ Такие «услуги» распространили в соцсетях, выяснила BAZA. Российские салоны красоты начали выдавать ложное «алиби» для изменщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПП «Натуральные» кур...
- "Оппозиционно нас...
- И Парень прогнал «ц...
А что, самому пятки поскрести пемзой после ванны дома слабо?! Зазорно вдруг стало перед женой? Али пузо не дает*))Конечно любая жена подумает или изменякт или...еще чего "покруче" достался, "со скелетами в шкафу"
Ерунда какая-то...Чтобы поверить в то, что мужик был в салоне, данным сервисом он должен пользоваться постоянно. А тут ни с того - ни с сего вдруг он пятки скоблить побежал, да смешно это...Какая жена это за чистую монету примет? И что ж это там за мужик, который ничего умнее в качестве своего оправдания придумать не может)))
Само по себе посещение салона красоты мужем уже вызывает подозрение. На кой ему маникюр, педикюр, или массаж? Настоящий мужик поедет на рыбалку, или охоту, на крайняк в спортзал железо потягать, поэтому справку о супружеской верности ему нужно брать у щуки, кабана, или у инструктора тренажерного зала:)