Российские войска затруднили снабжения ВСУ по трассе под Купянском

Российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении в ходе удачной контратаки, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 13 июля, ссылаясь на свои источники, сообщает РИА Новости.