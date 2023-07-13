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Российские войска затруднили снабжения ВСУ по трассе под Купянском

Российские войска затруднили снабжения ВСУ по трассе под Купянском

Российские войска взяли под огневой контроль часть трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении в ходе удачной контратаки, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 13 июля, ссылаясь на свои источники, сообщает РИА Новости.

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