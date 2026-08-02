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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лала Крамаренко: «Я сейчас участвую в концертах, и для меня это отдушина. Спортивные тренировки пока возобновлять не планирую»

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что пока не планирует возобновлять тренировки.  Последний раз 21-летняя Крамаренко участвовала в соревнованиях в марте во время чемпионата России по художественной гимнастике.

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