Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Маркс конечно то ещё дерьмо, да и Ильич русофоб знатный, но вот такие попытки пришить непришиваемое, рушат веру в ваш...Марксизм и расизм...
  • Святогор Князев
    Ну то есть, что там писал Ленин вряд ли кто прочитает)))) Но подали нам в текстовом виде, "для удобства" насрать в уш...Марксизм и расизм...
  • Сергей Андросов
    Они такие же уроженцы, как я гражданин Гондураса! Это выблядки бандеровцев, которых завозили с западенщинв в 1947-54 ...«Нет страшнее б@н...

И как же теперь обещанный октябрьский контрнаступ?

И как же теперь обещанный октябрьский контрнаступ?

Спикера Конгресса Кевина Маккарти того. Бюджет США подписан на 45 дней без помощи Украине. Но как же теперь октябрьский контрнаступ, который Зеленский совсем недавно обещал Столтенбергу? Не могу понять, цэ зрада, чи перемога? Если зрада, то США постепенно сворачивают помощь Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх