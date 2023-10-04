И как же теперь обещанный октябрьский контрнаступ?

Спикера Конгресса Кевина Маккарти того. Бюджет США подписан на 45 дней без помощи Украине. Но как же теперь октябрьский контрнаступ, который Зеленский совсем недавно обещал Столтенбергу? Не могу понять, цэ зрада, чи перемога? Если зрада, то США постепенно сворачивают помощь Украине.