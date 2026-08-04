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Пронедра

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Почему тема замещения населения стала предметом острой общественной дискуссии

Почему тема замещения населения стала предметом острой общественной дискуссии

В российском обществе вновь обострилась дискуссия о миграционной политике. Поводом для очередной волны обсуждений стали публикации и комментарии пользователей в интернете, в которых звучат опасения по поводу масштабов трудовой миграции, влияния приезжих на рынок труда, демографические процессы и внутреннюю безопасность страны.

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