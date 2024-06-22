Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования родным Андрея Харцызова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экс-начальника областного управления ГИБДД полковника полиции в отставке Андрея Харцызова, который скончался 22 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии