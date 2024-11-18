Плачевное положение Украины на поле боя ввергло президента Владимира Зеленского в отчаяние. Он обратился к европейским странам в поисках финансирования, сообщил YouТube-каналу Dialogue Works бывший советник НАТО, отставной полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии