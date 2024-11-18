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Полковник Бо: Зеленский в отчаянии из-за тяжелого положения ВСУ

Полковник Бо: Зеленский в отчаянии из-за тяжелого положения ВСУ

Плачевное положение Украины на поле боя ввергло президента Владимира Зеленского в отчаяние. Он обратился к европейским странам в поисках финансирования, сообщил YouТube-каналу Dialogue Works бывший советник НАТО, отставной полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

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