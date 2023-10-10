Выбор места для скважины

С чего начинается водоснабжение загородного дома? С выбора месторасположения скважины. Это первое и главное мероприятие, от которого во многом будет зависеть конечная стоимость бурения скважины на Вашем участке.
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