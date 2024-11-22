Расходы на содержание губернатора ХМАО в 2025 году будут снова увеличены

Денежное содержание губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году снова увеличится. В проекте бюджета предложено утвердить на эту статью расходов 22,6 млн рублей, что на 8% или на 1,7 млн рублей больше, чем на данный момент утверждено на 2024 год.