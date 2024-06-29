На Южном Урале эвакуировали два детских лагеря

В Челябинской области детей вывезли из двух оздоровительных лагерей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, детей из «Орленка» и «Звездочки» временно эвакуировали после отключения электричества в лагерях из-за стихии.
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