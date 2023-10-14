Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Н Николай Как такие тик-токеры нужны на СВО!!!

Елена Александровна а вы где? неужели в СВО? сомневаюсь! скорее всего диванный воин! каждый должен заниматься своим делом, а не мести языком, как помелом! сам займись чем нибудь полезным для страны!