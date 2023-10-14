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Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Тиктокер показал, как превратить российские дома в стильные пространства, просто поработав с их фасадами

Несмотря на то, что на дворе уже 2023 год, многие города всё ещё игнорируют дизайн-код наружной рекламы, что в целом портит внешний вид улиц.

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Комментарии
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Н
Николай
Как такие тик-токеры нужны на СВО!!!
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5 час.
Елена Александровна
а вы где? неужели в СВО? сомневаюсь! скорее всего диванный воин! каждый должен заниматься своим делом, а не мести языком, как помелом! сам займись чем нибудь полезным для страны!
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3 час.
Елена Александровна
Отличные проекты! Вот только жаль, что мало хороших хозяйственников со вкусом и желанием правильно тратить гос.средства, любящих Россию, и соотечественников! Всё больше бездарей наблюдается и балтунов на местах, пекущихся лишь о своём благополучии, а не хорошей жизни в стане!
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3 час.

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