Петербуржцы жалуются на сбои у Haval Jolion из-за высокого атмосферного давления В Санкт-Петербурге автовладельцы пожаловались на проблемы в работе Haval Jolion тульской сборки, китайские авто просигнализировали о сбоях из-за повышенного атмосферного давления.
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