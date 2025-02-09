Петербуржцы жалуются на сбои у Haval Jolion из-за высокого атмосферного давления В Санкт-Петербурге автовладельцы пожаловались на проблемы в работе Haval Jolion тульской сборки, китайские авто просигнализировали о сбоях из-за повышенного атмосферного давления.